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Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта по фамилии Капец

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  • 12.10.2022, 10:38
  • 3,126
Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта по фамилии Капец

Русский солдат приехал воевать из Чухломы.

Русский оккупант с говорящей фамилией Капец был ликвидирован украинскими бойцами. Об этом написал у себя в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.

«Рядовому Капец настал писец. «Капец подкрался незаметно», ‒ точно не про него. В ходе «СВО» в Украине погиб рядовой Вадим Капец. Об этом извещает ряд российских пабликов.

Уроженца г. Чухлома Костромской области закопают в родном городе 13 октября», ‒ написал Комахидзе.

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