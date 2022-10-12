Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта по фамилии Капец 3 12.10.2022, 10:38

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Русский солдат приехал воевать из Чухломы.

Русский оккупант с говорящей фамилией Капец был ликвидирован украинскими бойцами. Об этом написал у себя в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.

«Рядовому Капец настал писец. «Капец подкрался незаметно», ‒ точно не про него. В ходе «СВО» в Украине погиб рядовой Вадим Капец. Об этом извещает ряд российских пабликов.

Уроженца г. Чухлома Костромской области закопают в родном городе 13 октября», ‒ написал Комахидзе.

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