Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта по фамилии Капец

Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта по фамилии Капец3
- 12.10.2022, 10:38
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Русский солдат приехал воевать из Чухломы.
Русский оккупант с говорящей фамилией Капец был ликвидирован украинскими бойцами. Об этом написал у себя в Facebook известный эксперт по поиску в открытых базах данных Ираклий Комахидзе.
«Рядовому Капец настал писец. «Капец подкрался незаметно», ‒ точно не про него. В ходе «СВО» в Украине погиб рядовой Вадим Капец. Об этом извещает ряд российских пабликов.
Уроженца г. Чухлома Костромской области закопают в родном городе 13 октября», ‒ написал Комахидзе.