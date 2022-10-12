Британия обнаружила «ахиллесову пяту» в иранских дронах 12.10.2022, 10:56

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Названо их слабое место.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136 имеют слабое место, которое не дает им в полной мере добиться тех результатов, которые ставит Путин. Эти дроны летают медленно и на низкой высоте. Об этом заявили в Минобороны Великобритании.

«Эти БПЛА медленные и летают на низкой высоте, благодаря чему одиночный самолет легко поражать с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Существует реалистичная вероятность того, что Россия добилась определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно», — говорится в сообщении.

«Шахиды» имеют небольшую взрывную нагрузку, что не позволяет им выполнить функцию «глубокого удара», для которого РФ стремилась из использовать.

«Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще достигают ограниченного эффекта над территорией Украины, отсутствие надежных, устойчивых и точных ударных возможностей оперативного уровня является, вероятно, одним из наиболее значительных пробелов в возможностях России в Украине», — добавили в сообщении.

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