В Гродно родители устроили бунт из-за отправки школьников на картошку 3 12.10.2022, 11:20

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Детей удалось отбить.

Стало известно, что вчера руководство одной из школ Гродно через школьный чат сообщило школьникам, что вместо учебы они завтра с самого утра едут на овощную фабрику перебирать картофель и свеклу. В сообщении отмечалось, что «явка обязательна». Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

В то же время, если руководствоваться законодательством, то в Беларуси вообще запрещено отправлять на уборку картофеля и другие сельскохозяйственные работы школьников до 14 лет, а тех, кто старше — можно, но только с письменного согласия родителей.

Вечером в чате появилось уже другое сообщение: «Завтра все на уроки, как обычно. Овощная фабрика отменяется. Так же вам будут розданы согласия (передать родителям, чтобы ознакомились и заполнили)».

Можно предположить, что родители учеников оказались юридически подкованными и смогли добиться отмены незаконного решения школьной администрации.

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