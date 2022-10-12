Как воюют мобилизированные РФ: рассказ первого пленного 3 12.10.2022, 11:34

9,394

Егор Чеботарев

Попав под обстрел, командир взвода бросил своих солдат и уехал на БМП.

Первый российский мобилизованный военнослужащий Егор Чеботарев сдался в плен ВСУ, и рассказал как воюют мобилизованные, пишет главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

Знаковое интервью с российским пленным сделал Владимир Золкин, поскольку это первый мобилизованный россиянин, кратко резюмирую, это стоит распространить:

Чеботарев Егор Сергеевич, 15.10.1994 года рождения, младший сержант, в/ч 91711 - 252-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Проживал в городе Липецк

Мобилизован в первый день мобилизации - 22 сентября. Повестку доставили к нему по месту работы, сразу завезли в военкомат. В военкомате не проводилась медицинская комиссия, в результате был сразу зачислен на службу несмотря на наличие кисты в голове, судороги и ограниченную трудоспособность.

Был определен в мотострелки в составе отделения на БМП-2, и спустя три дня направлен на фронт. Ранее проходил срочную службу в армии, однако подготовка во время службы была слабой. Боевой подготовки перед отправкой в Украину его подразделение не проходило.

Командиром взвода был назначен мобилизованный офицер, который не проходил службу в армии и закончил военную кафедру гражданского вычшего учебного заведения.

26 сентября прибыл в город Сватово Луганской области.

Из Сватово в составе подразделения из 6 БМП и 60 мобилизованных был направлен в село Невское Луганской области.

29 сентября в составе группы на двух БМП-2 был направлен в село Заречное Донецкой области. Это село находилось на единственной дороге, по которой бежали российские войска из Лимана. Очевидно, они должны были усилить оборону в селе и не допустить выхода наших войск на трассу. Его БМП оказалась небоеспособной - заклинило орудие и не работала радиостанция. Проблемы со связью были во всем его подразделении.

Попав под обстрел в Заричном командир взвода уехал на одной БМП, бросил вторую БМП, на которой находилось 11 военнослужащих, включая Чеботарева, и они стали выбираться самостоятельно. Близ села БМП была обстреляна, вылетела с дороги и вышла из строя.

Отделение бросило БМП и начало отход пешком. В это время Чеботарев почувствовал себя плохо, остановился. Его товарищи никакой помощи ему не оказали, оставили его одного. Своей индивидуальной радиостанции и карты у него не было. Потерял ориентировку.

Утром 1 октября наткнулся на группу воинов ВСУ, сдался в плен.

У меня сложились такие мысли:

В рамках Министерства обороны создать внештатную должность - уполномоченный по правам мобилизованных военнопленных РФ. Нужна публичная фигура, которая рассказывает о российских пленных, к которой обращаются россияне. Интересно, что Чеботарев украинский ютуб смотрел, и видел интервью с пленными, которые ранее делал В.Золкин. Информационная работа и разъяснение нормальных условий содержания в плену, разъяснение, что пленных украинцы сразу выставляют на обмен и мобилизованные смогут быстро вернуться домой, является важной информацией, которая снижает боеспособность противника. Освещение потерь мобилизованных, обстоятельств гибели и плена будет иметь в РФ большое количество просмотров.

Чеботарева надо бы вывести на пресс-конференцию, рассказы мобилизованного о том, как все организовано заставят задуматься и всех остальных, этьо должно быть распространено в мировых СМИ.

В плане тактики подразделения мобилизованных россиян будут иметь еще меньшую боеспособность, чем мобилизованные с оккупированных территорий, и нанесение ударов по таким подразделениям приведет к их быстрой дезорганизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».