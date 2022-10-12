закрыть
12 октября 2022, среда, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднялся дым

  • 12.10.2022, 11:45
  • 9,812
В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднялся дым

Удар был нанесен по живой силе врага.

Утром 12 октября во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы. Над городом поднялся дым.

Видео с места событий опубликовали местные Telegram-каналы. Жители города сообщили о попадании и звуках детонации.

По словам очевидцев, дым поднялся над поселком Камышаны в пригороде Херсона. В сети также сообщили, что удар, вероятно, был нанесен по живой силе врага.

Точный удар прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он намекнул на большие потери среди личного состава войск РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип