В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднялся дым
- 12.10.2022, 11:45
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Удар был нанесен по живой силе врага.
Утром 12 октября во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы. Над городом поднялся дым.
Видео с места событий опубликовали местные Telegram-каналы. Жители города сообщили о попадании и звуках детонации.
По словам очевидцев, дым поднялся над поселком Камышаны в пригороде Херсона. В сети также сообщили, что удар, вероятно, был нанесен по живой силе врага.
Точный удар прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он намекнул на большие потери среди личного состава войск РФ.