В Симферополе местные жители подстрелили российского офицера 12.10.2022, 12:39

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Лейтенант из Тамбовской области отдыхал с друзьями в ресторане «Джипстер».

В Симферополе (оккупированный Россией Крым) произошла массовая драка с участием военнослужащего ВС РФ. Ему прострелили ногу.

Об этом пишет российский Телеграм-канал «База».

По данным канала, 23-летний лейтенант ВС РФ Максим из Тамбовской области отдыхал с товарищами в ресторане «Джипстер» на проспекте Кирова. Друзья вышли на улицу и устроили разборки с компанией прохожих.

В разгар конфликта завязалась массовая драка, во время которой один из оппонентов вырвал у военнослужащего пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу. Полицейские задержали шестерых участников.

Российского офицера с огнестрельным ранением бедра госпитализировали в местную больницу.

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