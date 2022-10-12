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В Симферополе местные жители подстрелили российского офицера

  • 12.10.2022, 12:39
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В Симферополе местные жители подстрелили российского офицера

Лейтенант из Тамбовской области отдыхал с друзьями в ресторане «Джипстер».

В Симферополе (оккупированный Россией Крым) произошла массовая драка с участием военнослужащего ВС РФ. Ему прострелили ногу.

Об этом пишет российский Телеграм-канал «База».

По данным канала, 23-летний лейтенант ВС РФ Максим из Тамбовской области отдыхал с товарищами в ресторане «Джипстер» на проспекте Кирова. Друзья вышли на улицу и устроили разборки с компанией прохожих.

В разгар конфликта завязалась массовая драка, во время которой один из оппонентов вырвал у военнослужащего пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу. Полицейские задержали шестерых участников.

Российского офицера с огнестрельным ранением бедра госпитализировали в местную больницу.

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