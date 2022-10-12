Украинская армия продвинулась вперед в Луганской области 12.10.2022, 12:57

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ВСУ уже столкнулись с первой волной «частично мобилизованных» россиян.

Украинские защитники продолжают продвигаться вперед в Луганской области. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

«ВСУ понемногу продвигаются вперед – наши позиции россияне обстреливают преимущественно из реактивной и ствольной артиллерии», – отметил Гайдай.

По его словам, российские захватчики выстраивают многослойную линию обороны в Луганской области, заминировали весь первый участок линии фронта.

Кроме того, Гайдай рассказал, что украинские военные уже столкнулись с первой волной «частично мобилизованных россиян».

«Это люди гражданских профессий, некоторые служили в армии - они сейчас самые опасные», - добавил он.

Гайдай сообщил, что россияне под прикрытием поиска украинских ДРГ ищут собственных дезертиров.

Также, по словам главы ОВА, люди уезжают из временно оккупированных городов в сельскую местность, где занимают пустые дома, чтобы перезимовать в тепле.

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