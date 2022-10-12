Взрыв на Крымском мосту: нестыковки в официальной версии РФ 10 Дмитрий Чернышев

12.10.2022, 14:08

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В Кремле не спешат с громкими отставками «провинившихся».

ФСБ заявило о «раскрытии теракта» на Крымском мосту. Но есть несколько странных мест в официальной версии:

Железнодорожный состав с топливом несколько часов простоял на мосту именно в месте подрыва автомобиля. Любая остановка на мосту строжайше запрещена. Кто отдал приказ об остановке состава и почему цистерны стояли?

Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонны. Каким образом груз со взрывчаткой смог беспрепятственно пересечь границы с Болгарией, Грузией, Арменией и Россией?

Охрана Крымского моста стоит 67 000 000 рублей в месяц. Почему автомобиль не прошел через пункт досмотра и почему не сработали газоанализаторы?

К массированному удару ракетами по Украине, который пропагандисты называют возмездием за уничтожение Крымского моста, Россия начала готовиться со 2 октября — за неделю до взрыва.

Мост охраняла Росгвардия вместе с ФСБ. Золотов клялся, что мост надежно защищен от любого нападения и лично вручал боевое знамя керченской бригады особого назначения, охранявшей мост. Где громкие отставки провинившихся?

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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