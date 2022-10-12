закрыть
12 октября 2022, среда, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве повестка пришла гражданину Узбекистана

8
  • 12.10.2022, 17:21
  • 7,618
В Москве повестка пришла гражданину Узбекистана

Сережа Набиев заявил, что не будет умирать за Путина.

В Москве решили отправить на войну в Украину гражданина Узбекистана. Видео с возмущением он сам выложил в Сети.

Как отметил Сережа Набиев, у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство. Поэтому причины такого решения властей России для него неясны.

— Я живу в Москве, но никогда гражданином России не являлся. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять.

Гражданин Узбекистана уже обратился в посольство своей страны. Там предупредили, что он никуда за повесткой не должен идти. Также рекомендовали прийти и написать заявление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип