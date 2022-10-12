В Москве повестка пришла гражданину Узбекистана 8 12.10.2022, 17:21

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Сережа Набиев заявил, что не будет умирать за Путина.

В Москве решили отправить на войну в Украину гражданина Узбекистана. Видео с возмущением он сам выложил в Сети.

Как отметил Сережа Набиев, у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство. Поэтому причины такого решения властей России для него неясны.

— Я живу в Москве, но никогда гражданином России не являлся. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять.

Гражданин Узбекистана уже обратился в посольство своей страны. Там предупредили, что он никуда за повесткой не должен идти. Также рекомендовали прийти и написать заявление.

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