В Москве повестка пришла гражданину Узбекистана

В Москве повестка пришла гражданину Узбекистана8
- 12.10.2022, 17:21
- 7,618
Сережа Набиев заявил, что не будет умирать за Путина.
В Москве решили отправить на войну в Украину гражданина Узбекистана. Видео с возмущением он сам выложил в Сети.
Как отметил Сережа Набиев, у него нет ни российского гражданства, ни вида на жительство. Поэтому причины такого решения властей России для него неясны.
— Я живу в Москве, но никогда гражданином России не являлся. Соответственно, ни на каком воинском учете не могу стоять.
Гражданин Узбекистана уже обратился в посольство своей страны. Там предупредили, что он никуда за повесткой не должен идти. Также рекомендовали прийти и написать заявление.