«Стреляли один раз»: брошенные под Луганск мобилизованные россияне в панике 3 12.10.2022, 18:34

2,252

иллюстрационное фото

Мобилизованные эмоционально описали свою «подготовку».

Мобилизованные россияне, которые сейчас находятся в городе Сватово Луганской области, жалуются на плохую подготовку перед отправкой в Украину. Об этом пишет Sky News (перевод - «Униан»), ссылаясь на видео из российских телеграм-каналов.

По словам людей на видео, они – участники недавней мобилизации в России. Солдаты жалуются, что они выехали из Москвы за 11 дней до того, как сняли ролик.

За время подготовки перед отправкой на фронт им удалось сделать лишь один выстрел из огнестрельного оружия.

- Короче, парни, мы в Сватово находимся. Мы – мобилизованные, мы здесь вообще не обязаны находиться, – подчеркнул один из людей на видео.

В издании отметили, что на то, что на видео именно россияне, указывает ряд фактов. Во-первых, солдаты одеты в стандартную российскую камуфляжную форму «Цифровая флора».

Во-вторых, на видео можно заметить два вида оружия, которые являются вариациями автомата Калашникова, который используют российские войска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».