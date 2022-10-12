Путин начал строить «Линию Мажино» в «ЛНР» 11 12.10.2022, 20:33

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Оборонительный рубеж возводят вдоль реки Оскол.

На западной границе так называемой Луганской народной республики, аннексированной Россией, военные РФ начали строить оборонительную линию. Солдаты роют рвы, окопы и устанавливают ряды противотанковых столбов. Видео с работой на границе опубликовало связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным издание РИА ФАН.

Пророссийские СМИ сравнивают строящуюся линию с французской системой укреплений «Линия Мажино» на границе с Германией, которая была построена в 1928–1936 годах.

Оборонительный рубеж в «ЛНР» возводят вдоль реки Оскол. Ее начали строить после контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. С начала сентября украинская армия быстро наступает, возвращая территории, захваченные Россией после 24 февраля. Даже в день аннексии Донбасса российской армии пришлось сдать захваченные территории. В частности, Россия потеряла контроль над ключевым городом Лиман на востоке страны и на 30 км отступила на севере Херсонской области.

Над строительством оборонительной линии работают инженерные подразделения ЧВК «Вагнера», пишет РИА ФАН. В конце сентября бизнесмен Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК в 2014 году. Ранее он всячески отрицал причастность к этой структуре и судился с журналистами, которые называли его ее основателем.

После вторжения России в Украину Пригожин начал ездить по российским зонам и вербовать осужденных. По данным правозащитников, ему удалось набрать более 12 тысяч человек. В сентябре появилось видео, как Пригожин агитирует зэков в одной из колоний. Он заявлял: «Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами, поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Тем, кто приезжает и в первый день говорит „куда-то я не туда попал“, мы делаем отметку „дезертир“, и после этого следует расстрел». Всем, кто поехал воевать и не попытался сбежать, обещали помилование после 6 месяцев «службы».

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