Оккупантам приказали остановить наступление в Донецкой области 13.10.2022, 7:44

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фото: reuters

У захватчиков появились большие проблемы.

Российское командование приказало оккупационным войскам приостановить наступательные действия на Донецком направлении. В подразделениях захватчиков наблюдаются значительные проблемы – они просто не в состоянии воевать.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сводке на 232-е сутки войны, 13 октября. На какое время враг взял очередную «оперативную паузу» – неизвестно.

Отмечается, что на отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, подразделения ВС РФ начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступлений.

«Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства среди мобилизованных, а также невыполнение боевых приказов», – подчеркивают в Генштабе.

Отдельно там добавили, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак на Херсонщине ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники. Она хоть и пригодна к ремонту, но ее восстановление требует времени.

По имеющейся информации, в районе Токмака на Запорожье подразделения Сил обороны поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 оккупантов вместе с личным составом. Раненых захватчиков было перевезено в местную больницу. В то время как в Херсонской области, в результате точечного огневого поражения возле Токаревки, враг потерял до 150 человек убитыми.

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