Под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ 70 13.10.2022, 9:14

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Офицер мешал им сдаваться в плен украинской армии.

В Херсонской области в плен украинским защитникам сдалась большая группа частично мобилизованных россиян. Всех оккупантов перебросили на один из самых горячих участков фронта без подготовки, снаряжения и с приказом стоять до конца.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, «чмобики», которых Россия отправила на войну, не горели желанием участвовать в боевых действиях. Из-за фактического принуждения и неадекватного отношения со стороны командования мобилизованные решили сдаваться в плен.

Перед тем, как связаться с украинской стороной, россияне тщетно пытались договориться со своим руководством об отходе на вторую линию фронта, прохождении хотя бы краткого курса молодого бойца и получении минимально нужного снаряжения. Впрочем, их просьбы были проигнорированы.

Вынуждали воевать без патронов

Нахождение в зоне боевых действий для целой группы гражданских россиян, которых по указанию Путина сделали комбатантами и отправили на убой, было коротким.

Оказавшись на передовой, их вера в «величие России» и поддержка войны против Украины столкнулась с жестокой реальностью жизни в окопах – осенью и без теплых вещей.

Более того, не всем «чмобикам» даже выдали персональное оружие. Некоторые были вынуждены делить один автомат на двоих.

Почти все мобилизованные из сдавшейся группы не имели патронов. Их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боекомплект в ближайшее время.

При этом офицеры без каких-либо намеков объяснили «чмобикам», что назад им дорога закрыта. Любой шаг с позиций в направлении российского тыла – их будут расстреливать на месте заградотряды.

Впрочем, судя по всему, мобилизованные действительно не хотели воевать и рисковать своей жизнью, а если отступать назад для них означало стопроцентную гибель, они решили пойти вперед с поднятыми руками.

«Группа мобилизованных по предварительной договоренности вышла в указанный нашими бойцами квадрат. Техники у них не было, поэтому сдали нам только оружие. Получили медицинскую помощь, потому что все были больны. Накормлены, довольны. После допросов отправятся в лагерь. Будут жить в безопасности», – рассказали «24 каналу» в украинских спецслужбах.

Пришлось убить командира

Что интересно, предварительные договоренности с бойцами ВСУ о сдаче в плен оккупанты проводили без участия своего непосредственного командира. Он был также из мобилизованных, но очень боялся наказания со стороны российских спецслужб после плена. Мол, на него могли «повесить» ответственность за добровольную сдачу.

Поэтому солдатам, которые хотели жить, пришлось вести переговоры тайно. А вот во время «Х» офицер нижнего звена начал сопротивляться и пытался поднять шум. Товарищи по оружию устроили ему суд Линча, после чего отправились сдаваться.

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