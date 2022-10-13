«Вагнеровцы» в Луганской области возводят аналог «Линии Зигфрида» времен Второй мировой войны 4 13.10.2022, 10:37

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Оборона РФ выглядит примитивной в эпоху дальнобойной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные на оккупированной части Луганской области начали возводить линию обороны с противотанковыми «зубами дракона». Занимаются этим наемники из ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщают швейцарские и российские военные блогеры. Они также обнародовали фото и видео новой линии обороны, по всем признакам напоминающей немецкую «Линию Зигфрида» времен Второй мировой войны.

«Россияне создают в оккупированной Луганской области линию обороны, напоминающую фортификации времен Второй мировой войны. Оборона состоит из двух рядов противотанковых надолб или «зубов дракона», за которыми следует траншея, которая, вероятно, предназначена для того, чтобы останавливать технику. Далее – огневые позиции для пехоты и техники», – пишет швейцарский военный блогер Беньямин Питте.

The Russians are creating a defense line in the Luhasnk Oblast reminiscent of the Second World War. The defensive line consists of two rows of "dragon's teeth", followed by a trench probably meant to stop vehicles, then firing positions for infantry and vehicles.



1/2 pic.twitter.com/tXkadeIGFV — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 12, 2022

Российские Telegram-каналы утверждают, что этим занимаются «вагнеровцы».

«На западной границе Луганской области инженерная группа ППК "Вагнер" начала строить оборонительную линию – рвы, окопы и ряды противотанковых столбов. … Оборонный рубеж в "ЛНР" возводят вдоль реки Оскол. Ее начали строить после контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении», – пишут русские пропагандисты.

Россияне сравнивают эту линию обороны с французской системой укреплений «Линия Мажино», которую Франция построила на границе с Германией в 1928-1936 годах. Но почему-то они не упоминают, что «Линия Мажино» имела подземную железную дорогу для подвоза боеприпасов, а у российской линии обороны есть лишь примитивные танковые ловушки «зубы дракона» времен прошлого века, поэтому она максимум тянет на «Линию Зигфрида».

Как известно, в начале Второй мировой войны немецкая армия вдоль французской «Линии Мажино» построила свою линию обороны под названием «Линия Зигфрида». В отличие от французской, немецкая линия была более примитивной. Ее основу составили так называемые «зубы дракона» – бетонные блоки конической формы. Между отдельными «зубами» часто устанавливали противопехотные мины, а вдоль линий «зубов» – колючую проволоку, чтобы препятствовать пехоте продвигаться.

О слабости российских укреплений в Луганской области написали и расследователи сообщества Saint Javelin.

Russian forces are preparing extensive trench systems in the Luhansk region in advance of an inevitable Ukrainian offensive.



Imagine heavily committing to trench warfare in the age of drone warfare. That's some WWI type of shit. pic.twitter.com/r403kLKXmd — Saint Javelin (@saintjavelin) October 12, 2022

«Представьте себе, что в эпоху войны артиллерии и беспилотных летательных аппаратов вы участвуете в окопной войне. Это какое-то дерьмо времен Первой мировой войны», – отмечают авторы микроблога.

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