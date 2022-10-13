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В Украине погиб белорус, завербованный ЧВК «Вагнера» в колонии

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  • 13.10.2022, 13:29
  • 1,380
В Украине погиб белорус, завербованный ЧВК «Вагнера» в колонии
иллюстрационное фото

Сестра погибшего не может добиться от военной компании тела брата.

В российских колониях вербуют в ЧВК граждан СНГ, отбывающих там срок, сообщает в Telegram российская правозащитница Ольга Романова.

Среди попавших на войну из колоний – граждане Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджан, Беларуси. Известно о гражданине Беларуси, который погиб, воюя в составе ЧВК «Вагнера».

«Пошли массовые обращения в Русь Сидящую из стран СНГ. Граждан Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, отбывающих наказание в местах лишения свободы в РФ, увозят на войну. Сестра погибшего заключенного, гражданина Беларуси, не может добиться от ЧВК Вагнера тела брата, чтобы похоронить на родине. Ни о каких деньгах, ни о какой компенсации речи не идет», – написала Романова.

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