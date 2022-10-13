Мост прогнулся: фуры выстроились в огромные очереди у паромной переправы в Керчи 5 13.10.2022, 15:15

7,372

Степень разрушения Крымского моста может быть намного больше, чем сообщается официально.

После взрыва на Крымском мосту возле него образовались пробки. До сих не рассосалась огромная пробка из фур в районе временно оккупированной Керчи.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика и пишут местные паблики, передает УНИАН.

В результате пожара на Керченском мосту степень разрушений может быть больше, чем сообщается официально, поэтому образовались значительные очереди на паромную переправу.

«Время ожидания в очереди составляет 3-4 дня», - заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Судя по опубликованным фото, повреждения Крымского моста могут носить куда более серьезный характер, чем докладывают российские пропагандисты.

На дорогах самой Керчи пробок нет, но скопление грузовых авто фиксируется в специальных отстойниках, где ожидает погрузки на паромы. При этом оккупационная власть города насчитала на этих площадках более 650 грузовиков. Кроме того, они попросили местных жителей помочь водителям продуктами.

Согласно данным сервиса по отслеживанию трафика на дорогах, на Керченском мосту серьезная пробка. Отмечается, что после взрыва на мосту усилили контрольные меры и затруднено движение. Отмечается, что в Керчи и Ленинском районе действует «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 23 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».