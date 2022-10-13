ZN.UA: Cценарий дворцового переворота в Беларуси выглядит вполне реальным 7 13.10.2022, 15:51

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фото: ТАСС

Контролирует ли Лукашенко армию и спецслужбы?

Сумеет ли Лукашенко удержаться от направления на фронт белорусских солдат, если Путину понадобятся несколько десятков тысяч военных, умеющих обращаться с оружием? В такой ситуации хозяин Кремля не будет церемониться, добиваясь от хозяина «Дроздов» нужного решения, пишет «Зеркало недели. Украина».

Страх Лукашенко перед дворцовым переворотом, опасения, что Путин может заменить его на более услужливого партнера, тревога за жизнь сына, — все это влияет на действия Лукашенко. Эксперты утверждают, что Лукашенко контролирует свое окружение. А армию и спецслужбы? Учитывая, насколько глубоко влияние российских спецслужб на белорусские силовые структуры, насколько сильны пророссийские настроения среди чекистов и военных, сценарий дворцового переворота выглядит вполне реальным.

Судя по всему, пока Кремль не заинтересован в смещении Лукашенко, поскольку переворот может привести и к негативным результатам. Во-первых, Лукашенко — ключевая фигура режима. И его удаление может повлечь непредсказуемые последствия. Во-вторых, в условиях российско-украинской войны Путин не может разрушать внешнее единство России и Беларуси и декларируемый союз двух авторитарных лидеров. В-третьих, дворцовый переворот в Минске может послужить примером и для окружения Путина в Москве.

Однако все рациональные аргументы могут быть перечеркнуты решением Путина, принятым под давлением «партии войны», уставшей от лавирования Лукашенко.

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