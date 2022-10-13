Что происходит на юге Украины: оперативный комментарий ВСУ 13.10.2022, 15:54

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ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра.

Украинская армия продолжает движение вперед на Херсонском направлении, под огневым контролем находятся переправы через Днепр, однако россияне пытаются возводить новые.

Что сейчас происходит на южном фронте, в эфире проекта FreeДом рассказала начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет unian.net.

По ее словам, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

«Россияне пытаются сосредоточится в одном районе, где смогут удержать хотя бы оборону», - отметила Гуменюк.

Она добавила, что, судя по перехватам и по свидетельствам попавших в плен оккупантов, подразделения РФ на юге не получили конкретных заданий, им приказали просто не покинуть там свои позиции.

«Они не понимают задачи, они не понимают, кому они там нужны, они не видят и не чувствуют там логистики, которая должна была их там снабжать», - говорит начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины.

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