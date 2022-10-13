Гибель первых мобилизованных россиян вызвала скандал в РФ 17 13.10.2022, 16:28

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Российские пропагандисты и военкоры возмущены, что мобилизованных отправили на фронт.

Новость о первых партиях погибших мобилизованных россиян вызвала громкий скандал в РФ. Российские пропагандисты и военкоры возмущены, что мобилизованных отправили на фронт без какой-либо подготовки. Неопытные и необстрелянные российские призывники сразу попали под удары ВСУ и стали возвращаться домой в цинковых гробах.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал пост российской журналистки Анастасии Кашеваровой, которая возмущена враньем российских властей.

«Итог мобилизации: необученных ребят бросают на передовую. Челябинск, Екатеринбург, Москва - уже приходят цинковые гробы. Вы нам говорили, что будет обучение, что их не отправят через неделю на передовую. Опять врали?» - пишет россиянка.

Казанский отмечает, что результат мобилизации в России был предсказуем, поскольку Москва не церемонится и не ценит жизни мобилизованных.

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