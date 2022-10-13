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Украинские бойцы сбили российский «Калибр» из ПЗРК «Игла»

  • 13.10.2022, 17:13
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Украинские бойцы сбили российский «Калибр» из ПЗРК «Игла»

Ювелирная работа.

Российскую крылатую ракету «Калибр» сбили бойцы Вооруженных сил Украины с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Видеозапись успешной атаки и ее результат опубликовал в «Фейсбуке» блогер Сергей Наумович.

На записи видно, как бойцы ВСУ произвели выстрел, поразивший ракету РФ. Затем они осмотрели место падения Калибра.

«Еще одна история о том, как на юге наши военные сбили Калибр с помощью ПЗРК Игла», - добавил блогер.

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