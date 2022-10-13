Силы ПВО Украины сбили 4 «Калибра» над западными областями Украины 3 13.10.2022, 18:15

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РФ запускала ракеты из акватории Черного моря.

Силы ПВО 13 октября сбили четыре крылатые ракеты, которые Россия выпустила по западным областям Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Воздушное командование «Запад».

Украинские военные отметили, что враг обстреливал «Калибрами» объекты критической инфраструктуры.

«Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны», - указали в ВК «Запад».

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