15 стран Европы договорились создать единую систему ПВО 2 13.10.2022, 19:27

Фото: пресс-служба НАТО

Инициатором выступала Германия.

Министры обороны 14 стран НАТО, а также Финляндии подписали декларацию о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) для Европы, сообщает пресс-служба НАТО.

Инициатором выступала Германия, которая руководит проектом «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative). Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что единая ПВО была бы дешевле и эффективнее, чем если бы каждая страна занималась этим вопросом самостоятельно. Помимо Германии, в проекте участвуют Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Эстония, Нидерланды, Румыния и Словения.

В рамках инициативы будет организована совместная закупка систем ПВО. Среди возможных вариантов — израильский комплекс ПРО Arrow 3 (Hetz 3), американский ЗРК Patriot и немецкий IRIS-T. Как пишет Bloomberg, у European Sky Shield будет несколько уровней перехвата снарядов на разной высоте. Например, баллистические ракеты летят очень высоко, и они до сих пор не учитывались при разработке ПВО. Также планируется обеспечить защиту от беспилотников и крылатых ракет.

Декларацию о единой ПВО подписали после того, как Россия нанесла массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, в организации которого президент РФ Владимир Путин обвинил киевские спецслужбы.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что действия России создают угрозу безопасности Европы. «Сейчас мы должны действовать быстро. Важно закрыть пробелы [в обороне], поскольку все мы видим, в какие времена мы живем — это опасные и сложные времена», — заявила министр. По словам Ламбрехт, проект находится в начальной стадии, впоследствии к нему могут присоединиться и другие страны. «Мы открыты для всех и знаем, что многие заинтересованы», — сказала Ламбрехт, добавив, что Германия уже вступила с ними в переговоры.

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