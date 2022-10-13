Турция вводит налог на проживание для туристов из Беларуси 6 13.10.2022, 19:32

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Сбор обяжут платить с 2023 года.

С 1 января всех туристов, в том числе отдыхающих белорусов, власти Турции обяжут платить налог на проживание, заявили в эфире телеканал «Радио Мир» по информации турецкого издания Turizm Guncel.

Так с начала 2023 года в Турции отдыхающих туристов обяжут платить сбор на проживание в размере 2%. Данный сбор будут взимать за все услуги, в том числе, и за проживание в турецких отелях и на курортах. Предположительно, этот сбор уже сразу могут в включить в пакеты туристических услуг. Так что отдых в Турции для белорусов, несомненно, может подорожать.

Напомним, что власти Турции хотели ввести данный сбор за проживание для туристов еще в 2019-ом, но грянула пандемия. Сейчас уже туризм в Турции восстанавливается наилучшими темпами и к вопросу дополнительного сбора с туристов вернулись.

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