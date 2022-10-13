Появилась информация о вывозе боеприпасов из Беларуси 2 13.10.2022, 22:29

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26 вагонов отправились в РФ.

Телеграм-канал железнодорожников заявляет о фиксации вывоза боеприпасов из арсеналов Беларуси.

По информации ресурса, 11 октября 2022 года в 01:24 со станции «Бронная гора» Брестского отделения БЖД в сторону станции «Барановичи-Центральные» отправился грузовой поезд №3502. В нем насчитывалось 26 вагонов, 20 из которых были с пометкой «ВМ» — «Взрывчатые материалы». Утверждается, что вагоны были загружены боеприпасами из 46-го арсенала ракет и боеприпасов ВС Беларуси.

Конечной точкой назначения называется станция «Ольховатка» в Воронежской области, грузополучателем — Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ», расчетной датой прибытия — 19 октября 2022 года.

Указан следующий маршрут состава: «Бронная гора» — «Барановичи-Центральные» — «Минск-Сортировочный» — «Орша-Центральная» — «Осиновка» — «Красное» — «Смоленск» — «Брянск-Льговский» — «Льгов-Киевский» — «Отрожка» — «Россошь» — «Ольховатка».

Его протяженность — 1612 километров.

Напомним, 9 октября эшелон с военной техникой заметили в Орше. Он двигался в сторону России, а затем, вероятно, в направлении Донецка. 11 октября в Беларуси заметили еще два железнодорожных эшелона с военной техникой.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Беларусь передает военную технику России. По информации ГУР, в ближайшее время будет перемещено 13 эшелонов с боеприпасами и военной техникой (28 вагонов и 219 платформ).

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