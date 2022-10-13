В Украине ликвидирован начальник отдела мэрии Москвы Мартынов

В Украине ликвидирован начальник отдела мэрии Москвы Мартынов4
- 13.10.2022, 22:31
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Он был мобилизован 23 сентября.
Заместитель главного редактора пропагандистского телеканала RT Наталья Лосева сообщила, что в Украине погиб начальник отдела правительства Москвы 28-летний Алексей Мартынов.
«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль», — написала Наталья Лосева в своем Telegram-канале.
По ее словам, Алексея Мартынова отправили в зону боевых действий в Украине «через несколько дней» после призыва в рамках частичной мобилизации.