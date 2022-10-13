Экс-глава Генштаба Беларуси о мобилизации: Если надо, она будет проведена в кратчайшие сроки 10 13.10.2022, 22:41

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Олег Белоконев

Олег Белоконев высказался по поводу мобилизационной готовности.

Если в Беларуси объявят мобилизацию, она будет проведена в кратчайшие сроки. Об этом заявил в эфире ОНТ 13 октября бывший глава Генштаба Беларуси, а ныне председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности «палаты представителей» Национального собрания Олег Белоконев.

— У нас не объявлена мобилизация. Но если надо, она будет проведена в кратчайшие сроки. И численность Вооруженных сил увеличится многократно. Многократно. Сегодня Вооруженные силы находятся в том состоянии, когда силами немедленного реагирования, быстрого развертывания по срокам готовности и численности способны выполнить задачи по недопущению агрессора на территорию нашей страны, — заявил Белоконев.

Кроме того «депутат» высказался по поводу мобилизационной готовности.

— Мобилизационная готовность — это такое состояние, когда система мобилизационного развертывания готова в любой момент осуществить прием мобилизационных ресурсов и поставку их в войска. А мобилизация — это когда вот этот комплекс мероприятий, которые отработаны в бумагах, проверено все, сверено… Поймите, не просто военкоматы сидят и спят в шапку. Они проверяют. Уверен, у нас это давно происходит. Они проверяют состояние мобилизационных ресурсов. Человек, может, приписанный, но недобросовестный — уехал на заработки в Россию и так далее. Они это сверяют. Он входит в состав основных команд или резервных? И так далее. У нас есть и территориальные войска. Есть определенная очередность, как это — можно все сразу, а можно поэтапно. Вызываются люди, с ними беседуют, посмотрят на них. Более того, каждый год проводятся сборы. Это и есть этот комплекс мероприятий, который поддерживает мобилизационную готовность. А уже сама мобилизация — это комплекс мероприятий, проводимых по сбору экипировки и поставки в войска мобилизационных ресурсов. Туда входят не только люди, это и техника с народного хозяйства может быть привлечена, которая имеет двойное назначение. Это достаточно объемный комплекс мероприятий. И мы периодически проводим тренировки, — рассказал Белоконев.

«Депутат» напомнил, что сейчас идет подготовка региональной группировки войск России и Беларуси. Руководить ей будет якобы начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси.

— Вооруженные силы нашей страны входят [в региональную группировку войск] в полном составе. От Российской Федерации будут определены подразделения и части. Может, они уже определены. И дальше начнется сюда их передислокация, когда будет определено, где они будут стоять. Они могут стоять около границы, они могут стоять в центре государства, слева или справа. Это решение будут принимать руководители, согласовывая с президентами двух стран. Но еще раз напоминаю, эта группировка не предназначена для ведения наступательных действий, — сказал Белоконев.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября провел уже второе за неделю совещание с силовым блоком. Он заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить». Развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины.

11 октября Минобороны сообщило, что госсекретариат Совета безопасности Беларуси по поручению Александра Лукашенко проводит проверку Вооруженных сил страны.

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