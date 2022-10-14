ВСУ уничтожили три командных пункта российской армии под Херсоном
- 14.10.2022, 7:34
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Украинская авиация поразила скопления живой силы врага.
В минувшие сутки, 13 октября, на Южнобужском направлении, диверсионно-разведывательнаяе группа российских оккупантов, пытаясь обнаружить украинские позиции, вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери погибшими и ранеными и отошел.
Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативного командования «Юг».
Украинская авиация поразила:
4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах,
3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.
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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. Уничтожено:
2 реактивные системы залпового огня «Ураган»,
1 «Град»,
1 тяжелая огнеметная система «Солнцепек»,
станции радиоэлектронной борьбы,
2 120-ти мм миномета,
3 танка,
3 командных пункта подразделений вражеской 35-й армии.
При попытке проведения воздушной разведки были уничтожены два вражеских беспилотных шпиона типа «Орлан-10».