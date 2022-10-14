ВСУ уничтожили три командных пункта российской армии под Херсоном 14.10.2022, 7:34

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Украинская авиация поразила скопления живой силы врага.

В минувшие сутки, 13 октября, на Южнобужском направлении, диверсионно-разведывательнаяе группа российских оккупантов, пытаясь обнаружить украинские позиции, вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери погибшими и ранеными и отошел.

Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативного командования «Юг».

Украинская авиация поразила:

4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах,

3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. Уничтожено:

2 реактивные системы залпового огня «Ураган»,

1 «Град»,

1 тяжелая огнеметная система «Солнцепек»,

станции радиоэлектронной борьбы,

2 120-ти мм миномета,

3 танка,

3 командных пункта подразделений вражеской 35-й армии.

При попытке проведения воздушной разведки были уничтожены два вражеских беспилотных шпиона типа «Орлан-10».

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