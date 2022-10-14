В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» 38 14.10.2022, 7:42

24,796

Об этом заявил Макей.

В Беларуси после появления сообщений о планируемых «провокациях» со стороны «некоторых сопредельных государств» ввели режим «контртеррористической операции».

Об этом заявил лукашенковский глава МИД Владимир Макей в интервью газете «Известия».

«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал Лукашенко, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим «контртеррористической операции». Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», - сказал он.

Скрытая мобилизация

Кроме того, вчера стало известно, что Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию.

«Лукашенко принял принципиальное решение провести в Беларуси мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей», - сообщила «Наша Нiва».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».