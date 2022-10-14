Потери резко возросли: эксперт раскрыл новую глупость россиян на фронте 3 14.10.2022, 7:47

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фото: reuters

Командование российской армии отдало «найтупейший» приказ.

Командование российскими оккупационными войсками приняло глупое решение использовать авиацию, чтобы компенсировать возникающий дефицит артиллерии.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя недавние «приземления» российских вертолетов.

«Заметили, как снова часто стали падать российские «птички»? На то есть вполне объективные причины, а не некое головотяпство желторотых пилотов, залетающих в опасную зону действия нашей ПВО и расчетов ПЗРК. И как бы это странно не звучало, но причиной тому стал дефицит артиллерии», – заявил он.

По словам эксперта, у россиян возникает дефицит не только боеприпасов, но и самой артиллерии, которую они уже вынуждены вывозить с территории Беларуси.

«В этой связи командование РОВ приняло найтупейшее, на мой взгляд, решение. Использовать как компенсацию артиллерии авиацию. В первую очередь они применяют ударные вертолеты, которые методом кабрирования, имитируют функции артиллерии. Такое решение, соответственно, способствует резкому росту потерь среди российской авиации. Что тут скажешь... С какого бока не посмотри, а все в этом прекрасно!» – добавил Коваленко.

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