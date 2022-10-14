В Белгородской области РФ масштабный пожар: горит завод

В Белгородской области РФ масштабный пожар: горит завод13
- 14.10.2022, 7:57
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Поднимается большой столб пламени и слышны звуки взрывов.
В Белгородской области 13 октября начался масштабный пожар, предположительно горит сахарный завод.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Официальных сообщений о жертвах или пострадавших пока нет.
По словам очевидцев, что в Белгородской области в поселке Октябрьский горит здание сахарного завода.
На одном из видео виден большой столб пламени и слышны звуки взрывов.
Власти пока не комментировали ситуацию, подлинность видео не подтверждена.