В Белгородской области РФ масштабный пожар: горит завод 13 14.10.2022, 7:57

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Поднимается большой столб пламени и слышны звуки взрывов.

В Белгородской области 13 октября начался масштабный пожар, предположительно горит сахарный завод.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Официальных сообщений о жертвах или пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, что в Белгородской области в поселке Октябрьский горит здание сахарного завода.

На одном из видео виден большой столб пламени и слышны звуки взрывов.

Власти пока не комментировали ситуацию, подлинность видео не подтверждена.

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