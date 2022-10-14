В Новой Каховке «самоликвидировались» ракеты российских оккупантов 2 14.10.2022, 10:56

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иллюстрационное фото

Войска РФ хотели обстрелять позиции ВСУ, но что-то пошло не так.

Российские военные в Новой Каховке пытались нанести удар по Николаевщине, разместив ракетную установку посреди жилой застройки во временно оккупированном городе Херсонской области, но что-то пошло не по плану.

О громких взрывах, которые жители Новой Каховки слышали около 4 часов утра 14 октября, сообщают местные телеграмм-каналы.

Согласно сообщениям от горожан, россияне выпустили из жилого квартала около 10 ракет. Однако часть из них самоликвидировались в воздухе – это и привело к мощным «хлопкам».

Заметим, в Николаеве и области в это время была объявлена воздушная тревога, однако о «прилетах» в городе или пригородах сообщений нет.

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