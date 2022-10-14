Российские оккупанты хотят устроить в Беларуси «второй Беслан»?
- 14.10.2022, 11:21
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Примерный план провокации опубликовали росСМИ.
Одно из российских пропагандистских изданий опубликовало статью под заголовком «Вступить в СВО Беларусь может заставить второй Беслан».
В ней российские пропагандисты озвучивают возможный сценарий «казуса белли», который станет поводом для полноценного вступления Лукашенко в войну.
Вполне возможно, что в Кремле могут рассматривать подобную провокацию, чтобы появился формальный повод для отправки белорусских войск в Украину.
«Речь идет о втором «Беслане», который вполне может совершить преступный киевский режим, уже окончательно превратившийся в террористический.
Не секрет, что на стороне ВСУ сейчас воюет множество иностранных наемников различных национальностей», — пишут российские пропагандисты.