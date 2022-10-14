«Им дали всего 8 патронов»: россиянка потребовала от Кремля отозвать с границы срочников 16 14.10.2022, 11:47

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Русские солдаты боятся столкновения с закаленной в боях украинской армией.

Президент РФ и глава Минобороны в унисон заявляли, что солдаты-срочники не будут привлекаться к войне против Украины. Однако в Белгородской области их заставляют рыть окопы в 20 метрах от границы с Украиной.

Накануне в российских пабликах появилось видеообращение женщины из «Союза матерей и жен», в котором она обращается к Путину и Шойгу, чтобы они отозвали солдат-срочников с границы.

Видео поделился советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Россиянка заявляет, что ее сына призвали в армию в 2022 году. Он прослужил 2,5 месяца по месту жительства на территории Московской области. Однако затем их срочно перебросили в Белгородскую область рыть окопы якобы для защиты от ВСУ.

Солдатам от 18 до 20 лет. За период службы в армии они только раз были на учениях — в Белгородской области. Им выдали автоматы и дали на отстрел всего 8 патронов. После этого дали в руки лопаты.

С одной стороны, как заявляет россиянка, в боевых действиях участия они не принимают, однако находятся всего в 200 метрах от Украины. Но, с другой стороны, ВСУ всегда отвечают на обстрелы со стороны Белгородщины. «Ответка» идет из ствольной артиллерии, и снаряды могут попасть в окоп к солдатам-срочникам.

Женщина призывает Путина и Шойгу срочно отозвать с границы срочников. Она даже не представляет, как 18-летние парни смогут на равных противостоять профессиональной украинской армии, закаленной в боях.

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