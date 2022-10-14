В Беларуси растет спрос на склады 1 14.10.2022, 11:42

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У белорусских предприятий складские запасы на 1 сентября 2022 года выросли на 37,3%.

Cкладские запасы к среднемесячному объему производства составили 65,5% (в том числе в Минске 83,9%).

Поэтому спрос в сегменте складов в 2022 году сохранялся наиболее стабильным и устойчивым среди всех сегментов коммерческой недвижимости. На новые склады еще до завершения строительства и ввода в эксплуатацию находились операторы и арендаторы, объяснил представитель NAI Belarus Андрей Алешкин в интервью Рrobusiness.

Несмотря на активное строительство, рынок не до конца насыщен. На одного жителя Минска приходится в два меньше складских площадей, чем в столичных агломерациях соседних государств. Поэтому фактически все предложенные рынку новые площади были востребованы.

Санкции заставляют делать запасы

Лидерами, формировавшими спрос, были и остаются торговые компании (традиционный ретейл и, безусловно, e-commerce) и дистрибьюторы (импортеры). Кстати, импортерам понадобились дополнительные площади в связи с введением контрсанкций в начале 2022 года, а затем и в связи с новыми санкциями из-за начала войны в Украине и решением ряда компаний прекратить работу на рынке Беларуси.

Новые склады

Текущий год будет одним из лидирующих по объемам строительства новых современных складов.

Введены в эксплуатацию:

3-й корпус в логистическом комплексе М21, р-н д. Антонишки. Это крупный комплекс, суммарно в нем более 40 тыс. кв. м. складов.

СЛК «Хатежино» общей площадью 38 тыс. кв. м. на территории оптово-розничного рынка «Новый Лебяжий» в д. Таборы. Арендатор – компания «Триовист» (21vek.by).

Завершается строительство:

складской комплекс на ул. Корженевского, 18 в Минске. Объект небольшой, зато в черте города.

склад в Фаниполе общей площадью около 10 тыс. кв. м.

Строится:

крупный логистический центр «Прилесье»: два корпуса площадью свыше 23 тыс. кв. м.

производственно-складского комплекс в районе деревни Цнянка. Его площадь около 16 тыс. кв. м.

Всего, по состоянию на III квартал, в Минске и пригородах построено и функционирует свыше 1425 тыс. кв. м. современных складов. Из них более 112 тыс. было введено за прошедшие месяцы 2022 года.

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