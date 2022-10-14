Мобилизация в России: военкомы устраивают облавы в подъездах 5 14.10.2022, 12:54

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Повестки вручают всем подряд.

В российских СМИ рассказывают о новом способе, который придумали военкомами, чтобы «охотиться» за новобранцами. Для этого блокируются подъезды жилых домов и оттуда невозможно выйти или зайти, не получив повестки.

Информацию обнародовало российское медиа Baza.

СМИ сообщает перечень адресов в Санкт-Петербурге, где представители военкоматов устроили засады. В частности, это дома в ЖК «Полюстрово Парк», ЖК «Ладожский парк», ЖК «Калина Парк» - элитные новостройки в Питере.

На видео, опубликованном жительницей одного из домов, видно трех человек - двух мужчин в гражданском и полицейскую. Один из мужчин держит в руках пачку повесток.

Во время разговора выясняется, что представляться эти люди не собираются, а на вопрос, есть ли совесть, сразу же прощаются.

Отмечается, что «блок-посты» от военкомов стоят под подъездами с самого утра – с 7:30. Задерживают всех мужчин, которые приближаются к дому или выходят из него.

В итоге выходит, пишет Baza, что повестки получают почти всем лицам мужского пола, проживающим в домах. А кто с этим не согласен, может написать «заявление».

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