Лукашенко окончательно запутался с режимом «контртеррористической операции» 9 14.10.2022, 12:59

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Фото: Getty Images

Систему разбил полный паралич?

Лукашенко заявил, что в Беларуси введен режим «повышенной террористической опасности». Об этом он сообщил журналистам в кулуарах саммита СНГ в Астане, передает ТАСС.

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной (с РФ — прим. редакции) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — отметил Лукашенко.

Как развивались события

10 октября Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад поручил КГБ провести «необходимые мероприятия контртеррористического характера».

Ночью 14 октября в газете «Известия» вышло интервью с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. В нем он заявил (дословная цитата): «Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции».

Утром 14 октября главе МИД Беларуси пришлось объяснять, что он имел в виду: «Было объявлено, что в связи с тем массивом информации, поступающей извне, относительно возможных провокаций на прилегающей территории нашей страны (вплоть до того, что была информация о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории Беларуси) было принято решение ввести так называемый режим контртеррористической операции, что и было сделано».

Затем Макею пришлось объяснять еще раз: «Я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица».

Позже в КГБ заявили, что в Беларуси не вводился режим контртеррористической операции.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — отметил источник БелТА в КГБ.

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