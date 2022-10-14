Под Херсоном взорвали важную для войск РФ железнодорожную линию 14.10.2022, 13:39

У оккупантов начнутся еще большие проблемы с логистикой.

На Херсонщине у россиян возникнут новые проблемы с переброской обеспечения железной дорогой. Взрыв был зафиксирован в районе депо города Таврийск.

О громких «хлопках», которые около 9 утра слышали жители Новой Каховки и близких к ней населенных пунктов оккупированной Херсонщины, информируют местные телеграмм-каналы.

По сообщению местных жителей, зафиксирован «прилет» по железнодорожному депо города Таврийск Каховского района. На фото можно увидеть огромный столб дыма на месте взрывов.

Расстояние от Таврийска до ближайшей железнодорожной станции «Каховка» на железнодорожной линии Снегиревка – Федоровка, соединяющей аннексированный Крым с временно оккупированными территориями Херсонщины и Николаевщины, составляет 0,5 км.

На станции действует оборотное локомотивное и вагоноремонтное депо (ВЧД-12).

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