закрыть
14 октября 2022, пятница, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Херсоном взорвали важную для войск РФ железнодорожную линию

  • 14.10.2022, 13:39
Под Херсоном взорвали важную для войск РФ железнодорожную линию

У оккупантов начнутся еще большие проблемы с логистикой.

На Херсонщине у россиян возникнут новые проблемы с переброской обеспечения железной дорогой. Взрыв был зафиксирован в районе депо города Таврийск.

О громких «хлопках», которые около 9 утра слышали жители Новой Каховки и близких к ней населенных пунктов оккупированной Херсонщины, информируют местные телеграмм-каналы.

По сообщению местных жителей, зафиксирован «прилет» по железнодорожному депо города Таврийск Каховского района. На фото можно увидеть огромный столб дыма на месте взрывов.

Расстояние от Таврийска до ближайшей железнодорожной станции «Каховка» на железнодорожной линии Снегиревка – Федоровка, соединяющей аннексированный Крым с временно оккупированными территориями Херсонщины и Николаевщины, составляет 0,5 км.

На станции действует оборотное локомотивное и вагоноремонтное депо (ВЧД-12).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин