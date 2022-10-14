Вернувшейся в Беларусь сотруднице литовского EPAM дали два года колонии 11 14.10.2022, 13:52

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Екатерина Глинская

Дело сфабриковали в течение двух дней.

Суд Партизанского района Минска 14 октября вынес приговор сотруднице литовского отделения EPAM Екатерине Глинской. Ее обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушивших общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщает «Весна».

Дело в течение двух дней рассматривала судья Наталья Дедкова.

Екатерину Глинскую задержали вместе с сестрой Юлей 22 июля 2022 года и поместили в СИЗО №1 Минска. Позже стало известно, что Юлю арестовали на 15 суток.

Провластные телеграм-каналы сообщали, что девушка была активной участницей протестов в 2020 году, якобы «блокировала проезжую часть».

Екатерина переехала в Литву весной этого года. В один из раз, когда она решила приехать в Беларусь к подруге, девушка была задержана.

Силовики опубликовали видео, где она якобы признается в «участии в протестах и перекрытии движения транспорта». Девушек схватили, когда они шли к своему автомобилю. Затем в квартире провели обыск.

Суд признал Екатерину Глинскую «виновной» и наказал двумя годами колонии в условиях общего режима.

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