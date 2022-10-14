В Беларуси проблемы с лекарственной безопасностью 2 14.10.2022, 14:12

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Белорусская фармацевтическая промышленность не справляется.

Белорусские фармацевтические предприятия должны самостоятельно выпускать более 50% лекарств, которые нужны на внутреннем рынке и гарантировать лекарственную безопасность. Но процесс регистрации новых лекарств идет слишком медленно. Об этом заявила Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно-консультативного совета в Национальной академии наук, передает

Кочанова признала, что на развитие фармотрасли «повлияла пандемия 2020 года, а также санкционное давление, сказавшееся на снижении поставок белорусских лекарственных средств на внешние рынки, сокращении объемов экспорта».

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