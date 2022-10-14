Товары из РФ по космическим ценам «захватывают» белорусские магазины 12 14.10.2022, 14:26

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Чудеса «импортозамещения».

«Импортозамещение» исчезнувших из магазинов продуктов идет в Беларуси уже десятый месяц. Но образовавшиеся дыры закрывают не новыми белорусскими товарами, а российскими, которые стоят почему-то сильно дороже европейских.

The Village Беларусь посмотрел, что российское появилось на полках белорусских магазинов и сколько это стоит.

Какие импортные продукты запретили в Беларуси и когда это произошло?

Запрет на импортные продукты в Беларуси действует уже десятый месяц — с 1 января 2022 года. Под него попал ряд товаров из стран, которые ввели санкции против Беларуси: из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Запрет касается следующих товаров: разные виды мяса и домашней птицы, молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, колбасы и аналогичные продукты, соль, «прочие пищевые продукты».

С тех пор власти твердят про прорывное импортозамещение, которое сделало процветающую Беларусь еще более благополучной.

Чтобы выяснить, какие политически безопасные продукты теперь продуются в магазинах вместо недружественных, мы изучили каталоги крупных торговых сетей — «Евроопт» и Green.

Сыр с плесенью замаскированный под европейский

На практически полное замещение европейских сыров с плесенью и некоторых других обратили внимание в соцсетях.

«17 видов сыра с плесенью и выдержанных в Гиппо. Все — российского производства», — написал минчанин в соцсетях и опубликовал фото:

Другие беларусы в комментариях разделили его негодование и написали, что в «Короне» примерно такая же ситуация.

На фото заметно, что дизайн упаковок сыров напоминает дизайн исчезнувших европейских сыров, на некоторых даже нарисован итальянский или французский флаг и нет ни слова по-русски на внешней стороне упаковки. Обращает на себя внимание и цена — самый дешевый сыр на сфотографированной полке стоит 6,99 рублей, а вообще цены доходят до 18 рублей.

Рассмотреть детальнее этот российский сыр можно в каталогах интернет-магазинов. Так, в каталоге Green в разделе «Сыры рассольные, мягкие, с плесенью» находим 79 товаров. Среди мягких сыров без плесени преобладают товары беларуского производства — в основном от «Савушкин продукт» и «Туровский молочный комбинат», но встречаются и российские. При этом российские сыры стоят ощутимо дороже аналогичных белорусских. Например, 150 грамм беларуской моцареллы можно купить за 3,99 рублей, а российской — за 5,59 рублей:

А вот среди сыров с плесенью в упаковке в этом каталоге только российские и стоят они от 8 до 18 рублей:

Похожая ситуация в каталоге «Е-доставка»: в разделе мягких сыров без плесени преобладают продукты белорусских производителей, а среди 31 варианта сыров с плесенью 24 — российские, остальные — из Армении, Ирана и Беларуси. Упаковки и названия этих сыров замаскированы под европейские. Например, вот так выглядит российский мягкий сыр «Ле пайе де Фамиль», замаскированный под французский:

А вот это, похоже, французский бренд, который вдохновил российских маркетологов:

Самый дешевый российский сыр с плесенью в этом каталоге стоит 7,39 рублей, его упаковка тоже вполне реалистично маскируется под европейскую:

Самый дорогой — российский бри с трюфелем за 16,39 рублей, на котором большими буквами почему-то написано, что он французский:

При этом дороже 10 рублей за упаковку 100-125 грамм в этом каталоге стоят 17 наименований сыра с плесенью. Например, вот в этих сырах нет ни грамма трюфеля, а стоят ненамного дешевле:

Сыры — не единственный молочный продукт российского производства из появившихся в белорусских магазинах после введения «ассиметричных контрсанкций». Также теперь там есть довольно большой выбор российских сливок, которые внешне имитируют европейские товары, но стоят дороже, чем они:

Появились в ассортименте и новые российские йогурты и десерты, кроме присутствоваших на белорусском рынке давно брендов «Чудо», Ehrmann, Actimel и т.д. Некоторые из них вопреки общему тренду не пытаются замаскироваться под европейские, но, кажется, лучше бы это делали:

В каталоге «Е-доставки» в разделе «Йогурты и десерты» 172 товара белорусские, а 138 — российские. Небольшое разнообразие в этот «союзный» ассортимент вносит кофейно-молочный напиток «Starbucks», сделанный в Дании, которая не попала под беларуские санкции.

Российский хамон vs белорусские колбаски со вкусом хамона

Еще одна категория максимально импортозамещенных товаров — мясная продукция. Испанский хамон и итальянский колбасы исчезли с полок белорусских магазинов — их заменили российские, но стоят они теперь столько, сколько не стоили европейские аналоги даже в самые худшие времена:

Из хамонов каталоге Green только два варианта по цене 24 и 30 рублей за 70 грамм — не напрасно авторы каталога отправили этот продукт в категорию «праздничный стол»:

Для тех, кто не может себе такого позволить, но очень скучает по хамону белорусский производитель придумал хамонозамещающий вариант:

Появилось в белорусских магазинах и российское салями, несмотря на довольно широкий ассортимент собственной колбасы. Так, 100 грамм такой колбасы от торговой марки с говорящим названием «Черкизово» в «Е-доставке» стоит минимум 6,35 рублей:

Вам «К самовару» или «Советскую классику»?

Очистились от европейских товаров также отделы с кондитерскими изделиями и другими сладостями. Теперь вместо итальянского печенья «Савоярди» или «Бискотти» можно выбрать между российской «Советской классикой» или «К самовару»:

Справедливости ради отметим, что в каталоге «Е-доставки» появились «Савоярди» беларуского производства, их можно купить даже на развес от неизвестного производителя, а Green продает «Савоярди» собственной торговой марки «Местное известное».

Раздел «Шоколад» в каталоге «Е-доставка» сейчас почти полностью представлен российскими товарами: 121 вид российских шоколадок против 49 белорусских. Как обычно, некоторые российские товары в этом разделе имитируют европейские, чаще всего швейцарский шоколад, но встречаются и шоколадки, например, посвященные почему-то Чайковскому (с другой стороны, хорошо, что не Ленину):

Вы, наверное, уже обратили внимание, в плане цен российские производители шоколада тоже попытались сблизиться с европейскими коллегами, но перестарались. А в Green, несмотря на санкции, до сих пор продается швейцарский Toblerone.

Мы посмотрели, как выглядят не попавшие под санкции разделы с продуктами. Ведь, по логике, там не образовалось «дыр» после введения запрета на определенные товары, и торговым сетям не нужно было их «импортозамещать». Но оказалось, что и там есть разделы с преобладанием российских товаров:

Макаронные изделия — 89 из 139 товаров российские;

Майонезы и прочие соусы — 138 из 298 товаров российские;

Хлопья, каши и сухие завтраки — 128 из 169 российские;

Чай — 331 из 569 товаров российские;

Замороженные овощи и грибы — 48 из 63 товаров российские;

Замороженные фрукты и ягоды — 9 из 12 товаров российские;

Крупа и бобовые — 66 из 101 товара российские.

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