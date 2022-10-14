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Украинская артиллерия «накрыла» идущую по дороге группу оккупантов

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  • 14.10.2022, 14:56
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Украинская артиллерия «накрыла» идущую по дороге группу оккупантов

Часть русских солдат побежала в лес, но снаряды настигли их и там.

Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать восемь оккупантов.

После первого взрыва уцелевшие начали бежать в перелесок. Артиллеристы попали и туда. Количество уничтоженных оккупантов по видео определить трудно.

Во время второго взрыва – на 28 секунде записи, взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.

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