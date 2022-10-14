Украинская артиллерия «накрыла» идущую по дороге группу оккупантов 1 14.10.2022, 14:56

5,606

Часть русских солдат побежала в лес, но снаряды настигли их и там.

Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать восемь оккупантов.

После первого взрыва уцелевшие начали бежать в перелесок. Артиллеристы попали и туда. Количество уничтоженных оккупантов по видео определить трудно.

Во время второго взрыва – на 28 секунде записи, взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».