Украинская артиллерия «накрыла» идущую по дороге группу оккупантов

Украинская артиллерия «накрыла» идущую по дороге группу оккупантов1
- 14.10.2022, 14:56
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Часть русских солдат побежала в лес, но снаряды настигли их и там.
Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать восемь оккупантов.
После первого взрыва уцелевшие начали бежать в перелесок. Артиллеристы попали и туда. Количество уничтоженных оккупантов по видео определить трудно.
Во время второго взрыва – на 28 секунде записи, взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.