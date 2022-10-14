МВД Украины рассказало о разборках Гиркина с Пригожиным 8 14.10.2022, 17:40

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Игорь Гиркин

Экс-главарь боевиков «ДНР» пропал из Сети.

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) прекратил активную деятельность в соцсетях после критики основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

На необычное затишье Гиркина в Сети обратил внимание советник главы МВД Антон Геращенко. В своем Telegram он напомнил о том, что ранее «Стрелок» чуть ли не ежедневно постил сообщения о ситуации на фронте.

«Террорист Стрелков-Гиркин уже 4 дня ничего не пишет в своем телеграмм-канале. Такого не было ни разу с 24 февраля», - подчеркнул советник главы МВД.

«Или его арестовали, или его убили, или он потерял доступ к своему аккаунту в Телеграме. Примечательно, что его последние посты были направлены на критику другого террориста и военного преступника – главы ЧВК «Вагнер» Пригожина», - уточнил он.

Геращенко напомнил, что Гиркин предрекал Пригожину смерть от его же наемников-зеков.

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