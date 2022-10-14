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Блащак: Режим Лукашенко по-прежнему пытается дестабилизировать ситуацию на границе с Польшей

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  • 14.10.2022, 18:38
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Блащак: Режим Лукашенко по-прежнему пытается дестабилизировать ситуацию на границе с Польшей
Мариуш Блащак

Министр нацобороны Польши заявил об этом в Брюсселе, на встрече министров обороны «Бухарестской девятки».

Режим Лукашенко по-прежнему пытается дестабилизировать ситуацию на границе с Польшей с помощью нелегальных мигрантов. Об этом заявил вице-премьер, министр нацобороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе, на встрече министров обороны «Бухарестской девятки» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии, Болгарии и Румынии), в которой также приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мариуш Блащак отметил: «Мы по-прежнему имеем дело с попыткой заставить людей, «приглашенных» с визитом в Беларусь, нелегально пересекать границу. Нет сомнений, что это метод, направленный на дестабилизацию Польши. Поэтому я считаю, что эта точка зрения важна, если речь идет об обеспечении безопасности, и нашла понимание у наших союзников».

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