В Беларуси возбудили новое уголовное дело за скидки на колбасу 14.10.2022, 18:59

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Оно касается «Березовского мясоконсервного комбината».

В Беларуси возбудили уголовное дело из-за скидок торговым сетям на колбасные изделия, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

КГК Брестской области вместе с финансовой милицией посчитали необоснованными скидки, которые «Березовский мясоконсервный комбинат» предоставлял торговым сетям.

— Установлено, что комбинатом с 2021 года по октябрь 2022 года в нарушение законодательства о регулировании цен на социально-значимые товары при реализации колбасных изделий (с уровнем рентабельности менее 10%) необоснованно предоставлялись торговым предприятиям скидки, размер которых превышал 10%, — сообщает пресс-служба КГК.

Ущерб, который скидки нанесли мясоконсервному комбинату, составил 500 тысяч рублей. Кобринский межрайонный отдел ДФР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность).

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