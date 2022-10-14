Бунт на Луганщине: десятки россиян бросили оружие и сбежали с поля боя

Бунт на Луганщине: десятки россиян бросили оружие и сбежали с поля боя8
- 14.10.2022, 19:28
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Оккупанты оставляют свои позиции у Кременной.
В Луганской области российские оккупанты отказываются выполнять приказы своего командования и поспешно отступают с передовых позиций.
У Кременной 27 российских военных сбежали со своих позиций, отказавшись выполнять приказы своего командования, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- 27 россиян покинули свои позиции вблизи Кременной, - говорится в его сообщении.
Глава Луганской ОВА уточнил, что передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД - г. Клинцы, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в Кременной районе.
Он добавил, что 11-12 октября передовые позиции оставили 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования.
- Правда, после собеседований с элементами прессинга 22 из них арестовали и бросили под стражу, а 5 - вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать, - резюмировал Гайдай.