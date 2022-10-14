В российском Белгороде взорвались ракеты, выпущенные в направлении Харькова

В российском Белгороде взорвались ракеты, выпущенные в направлении Харькова6
- 14.10.2022, 20:17
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Загорелась местная ТЭЦ.
В российском Белгороде взорвались ракеты, которые были выпущены в направлении Харькова, пишет «Главред».
Сообщается, что пылает городская ТЭЦ «Луч». По предварительной информации, несколько ракет, запущенных в сторону Украину, сдетонировали раньше времени. В городе наблюдаются проблемы со светом.
По словам губернатора Белгородской области, загорелась подстанция 110 кВт.
- Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, - сообщил Вячеслав Гладков.