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Российские войска прибудут в Беларусь «буквально в ближайшие дни»

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  • 14.10.2022, 20:19
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Российские войска прибудут в Беларусь «буквально в ближайшие дни»

Об этом заявили в Минобороны Беларуси.

Военнослужащие Российской Федерации «буквально в ближайшие дни» прибудут в Беларусь в рамках создания «совместной региональной группировки войск». Об этом объявил 14 октября заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси по научной работе полковник Виктор Тумар.

С прибывшими российскими военнослужащими будут проводиться «плановые мероприятия боевой подготовки», «направленные на повышение уровня выполнения задач по защите «союзного государства», подчеркнул Тумар.

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