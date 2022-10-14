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Эксперт: Подрыв Крымского моста – работа российских спецслужб

  • 14.10.2022, 22:21
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Эксперт: Подрыв Крымского моста – работа российских спецслужб

Отмечается, что россияне не спешат ремонтировать поврежденный мост.

Крымский мост взорвали сами россияне. Эта диверсия могла быть спланирована спецслужбами РФ. Об этом в интервью ТСН рассказал украинский политический эксперт Дмитрий Васильев.

- Есть много разных мыслей, что подрыв моста мог быть снизу каким-то плавательным аппаратом. Возможно, это была диверсия Минобороны РФ против ФСБ или ФСБ против Минобороны. Затем этим воспользовались Кремль и пропагандисты. Они провозгласили, что мост был подорван украинцами и им нужно жестоко отомстить. Они воспользовались этим событием, чтобы оправдать свои массированные обстрелы, — подчеркнул Дмитрий Васильев.

Напомним, что россияне не спешат ремонтировать поврежденный Крымский мост. По их официальной информации, ремонт на незаконно построенном мосту должен завершиться только 1 июля 2023 года.

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