ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантов
- 14.10.2022, 23:50
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Вооруженные силы Украины ответили россиянам на мощные ракетные обстрелы.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, за последние несколько дней украинские защитники ликвидировали три комплекса зенитно-ракетных установок С-300, из которых оккупанты беспощадно обстреливала Запорожье.
Кроме ЗРК, уничтожено 10 единиц другой техники.
- Уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники, – сказано в сообщении.
Также в Генштабе ВСУ заявили об уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни.
- Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными, – добавили в Генштабе.