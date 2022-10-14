ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантов 14.10.2022, 23:50

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Вооруженные силы Украины ответили россиянам на мощные ракетные обстрелы.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, за последние несколько дней украинские защитники ликвидировали три комплекса зенитно-ракетных установок С-300, из которых оккупанты беспощадно обстреливала Запорожье.

Кроме ЗРК, уничтожено 10 единиц другой техники.

- Уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники, – сказано в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ заявили об уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни.

- Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными, – добавили в Генштабе.

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