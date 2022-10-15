Мобилизованные из Северной Осетии устроили бунт на позициях в Запорожской области 7 15.10.2022, 8:41

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У солдат РФ почти нет автоматов и другой экипировки.

Мобилизованные резервисты из Северной Осетии заявили, что их отправили в Украину без экипировки, вооружения и денег. В своем обращении, которое опубликовал местный активист Алан Мамиев, они просят прислать им помощь, сообщает «Кавказ.Реалии».

На видеозаписи человек в балаклаве, который не называет свое имя, говорит, что солдаты находятся в Запорожской области, где их «уничтожают».

«У нас ничего нет. Нас бросили сюда, поставили на позиции, но при этом у нас почти нет автоматов, приборов ночного видения, дронов. Раций тоже нет, поэтому нас тут и уничтожают. Мужики, правительство, пришлите что-нибудь, а самое главное – экипировку», – говорит мобилизованный на осетинском языке (перевод «Кавказ.Реалии»).

Другой военный обращается непосредственно к руководству республики. По его словам, мобилизованные до сих пор не получили обещанные выплаты.

«На полигон Тарское мы прибыли 26 сентября. Но в итоге те, кто приехал после нас, уже получили свои деньги, а нам еще ничего не выплатили. Здесь тоже надо бывает что-то купить, а денег нет. Обратите на это внимание, ведь вы же нас сюда прислали», – рассказывает солдат.

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